Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Родственника одного из исполнителей теракта в «Крокусе» заочно арестовали

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Суд в Москве санкционировал заочный арест родственника одного из четырех исполнителей теракта в концертном зале «Крокус сити холл», скрывшегося от правоохранителей боевика внесли в перечень террористов в РФ и вновь объявили в розыск. Как говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС документах, фигурант также объявлен и в международный розыск.

Источник: РИА "Новости"

«Переобъявлен [в розыск], ранее разыскивался по статье УК, место рождения: Республика Таджикистан, дата рождения: 13 мая 1996 года», — сказано в материалах дела. В данных об особых приметах фигуранта в документах также отмечено, что обвиняемый российскими следователями боевик переобъявлен МВД в розыск «с мерой пресечения». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в Россию, а также заочно предъявлены обвинения в совершении преступлений террористической направленности, следует из материалов.