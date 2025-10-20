Фотографии самолета, который в Пулково выкатился на траву

«Фонтанка» уже рассказывала о ЧП в Пулково. Airbus A320 «Азербайджанских авиалиний» после вылета в столицу Азербайджана запросил немедленный возврат в Пулково из-за проблем с шасси. По предварительным данным, причиной стала техническая неисправность — при взлете не убралась стойка шасси. Готовясь к вынужденной посадке, самолет начал вырабатывать топливо, наворачивая круги в Ленобласти. После экстренной посадки судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту было 155 пассажиров и семь членов экипажа, никто не пострадал. По данным прокуратуры, пассажиры находятся в зале ожидания, им предоставлены напитки. Из-за ЧП в Пулково ненадолго прекращали прием и отправку судов. О возобновлении обслуживания рейсов на взлет и посадку аэропорт сообщил в 4:46. У СК другое время инцидента — 5:30.