В Петербурге мужчина распылил перцовый газ в глаза женщине и двум детям

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 окт — РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ищет местного жителя, который, повздорив с женщиной, распылил перцовый газ в оппонентку и ее дочек, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, в субботу вечером в полицию Приморского района поступило сообщение о том, что на Коломяжском проспекте, 21 неизвестный брызнул из перцового баллончика в глаза женщине и ее детям.
«По прибытию на место происшествия участковым уполномоченным полиции установлено, что неизвестный в ходе словесного конфликта распылил содержимое перцового баллончика в лицо 45-летней женщине и ее двум дочкам, 9 и 12 лет, после чего скрылся», — рассказали в ГУМВД.
Пострадавшие госпитализированы с ожогами глаз, мужчину ищет полиция.