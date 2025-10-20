Ричмонд
В Баксане полиция ликвидировала подпольный цех по производству алкоголя

В Баксане сотрудники полиции Кабардино-Балкарии обнаружили и ликвидировали нелегальное производство крепких спиртных напитков. В складском помещении на Лечинкаевском шоссе, принадлежащем 38-летнему местному жителю, было изъято более 1500 бутылок с этикетками известных брендов, 460 литров спиртосодержащей жидкости и оборудование для розлива.

Проведенная экспертиза установила, что крепость изъятой алкогольной продукции не соответствовала заявленной и не превышала 35 градусов. Общая стоимость конфискованного составила свыше 500 тысяч рублей.

Задержанный признался в изготовлении поддельного алкоголя методом смешивания спирта с водой для последующей реализации. По факту незаконной деятельности возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 171.3 УК РФ.