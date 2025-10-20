В Петербурге задержан чиновник за вымогательство взятки в 2 млн рублей

В Санкт-Петербурге оперативники задержали 49-летнего директора бюджетного учреждения Приморского района, подозреваемого в вымогательстве крупной взятки. Чиновник предложил местному предпринимателю обеспечить победу в конкурсах на ремонт двух детских садов с общей стоимостью контрактов 16 млн рублей, потребовав за это вознаграждение в размере 12% от суммы — около 2 млн рублей.
Предприниматель обратился в правоохранительные органы, после чего были проведены оперативные мероприятия, подтвердившие факт вымогательства. Следователи установили, что часть полученных средств чиновник планировал передать своим сообщникам из администрации Приморского района.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ.