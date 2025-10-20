В Петербурге задержан чиновник за вымогательство взятки в 2 млн рублей

В Санкт-Петербурге оперативники задержали 49-летнего директора бюджетного учреждения Приморского района, подозреваемого в вымогательстве крупной взятки. Чиновник предложил местному предпринимателю обеспечить победу в конкурсах на ремонт двух детских садов с общей стоимостью контрактов 16 млн рублей, потребовав за это вознаграждение в размере 12% от суммы — около 2 млн рублей.