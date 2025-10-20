Пропавшая в Нижнем Новгороде 13-летняя девочка найдена живой

В Нижнем Новгороде найдена живой 13-летняя девочка, пропавшая несколько дней назад. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Напомним, школьница пропала в Канавинском районе 15 октября — она ушла из дома на улице Вольской и исчезла. Раньше девочка никогда не сбегала из дома. Поиски длились почти пять дней, и вот в полицию обратились люди, которые и рассказали, где она находится.
— Полицейские выехали по указанному месту, забрали девочку и доставили в отдел полиции. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, она будет передана законным представителям, — пояснили в полиции.