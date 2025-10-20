Ричмонд
В Сурхандарье лоб в лоб столкнулись Cobalt и Nexia: один человек погиб, еще один в больнице

Vaib.uz (Узбекистан. 20 октября). Очередная страшная авария произошла на дорогах Узбекистана — в этот раз в Сурхандарьинской области.

Источник: Соцсети

В социальных сетях быстро распространились шокирующие кадры столкновения автомобилей Cobalt и Nexia.

По информации УБДД Сурхандарьинской области, авария случилась 19 октября около 09:40 утра на трассе, проходящей через махаллю «Азларсой» Кумкурганского района.

28-летний водитель за рулём Cobalt на высокой скорости выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Nexia.

В результате ДТП пассажир Nexia — 62-летний мужчина — скончался на месте происшествия. Еще одна пассажирка, 66-летняя женщина, была доставлена в районное отделение скорой медицинской помощи.

В настоящее время по факту аварии возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия.