В Сурхандарье лоб в лоб столкнулись Cobalt и Nexia: один человек погиб, еще один в больнице

В социальных сетях быстро распространились шокирующие кадры столкновения автомобилей Cobalt и Nexia.
По информации УБДД Сурхандарьинской области, авария случилась 19 октября около 09:40 утра на трассе, проходящей через махаллю «Азларсой» Кумкурганского района.
28-летний водитель за рулём Cobalt на высокой скорости выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Nexia.
В результате ДТП пассажир Nexia — 62-летний мужчина — скончался на месте происшествия. Еще одна пассажирка, 66-летняя женщина, была доставлена в районное отделение скорой медицинской помощи.
В настоящее время по факту аварии возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия.