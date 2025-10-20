Ричмонд
Стало известно о аресте вице-мэра российского города за махинации с имуществом

Первый заместитель главы города Нефтеюганска (ХМАО — Югра) Павел Гусенков заключен под стражу в срок до 4 декабря 2025 года.

Первый заместитель главы города Нефтеюганска (ХМАО — Югра) Павел Гусенков заключен под стражу в срок до 4 декабря 2025 года. Источник подтвердил избрание данной меры пресечения в ходе заседания, состоявшегося вечером 19 октября.

Фигуранту уголовного дела инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями. По версии правоохранительных органов, чиновник может быть причастен к реализации муниципального имущества по искусственно заниженной стоимости — в перечень объектов входят комбинат питания, аптечная сеть «Фармация» и другие активы.

Ранее экс-депутат уже привлекался к ответственности за нарушения процедуры публикации данных о проведении аукциона.

Расследование установило, что по распоряжению Гусенкова местное печатное издание могло допечатать дополнительный тираж с объявлением для сокрытия ранее допущенных нарушений.

