Стало известно о аресте вице-мэра российского города за махинации с имуществом

Фигуранту уголовного дела инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями. По версии правоохранительных органов, чиновник может быть причастен к реализации муниципального имущества по искусственно заниженной стоимости — в перечень объектов входят комбинат питания, аптечная сеть «Фармация» и другие активы.