Родственника исполнителя теракта в «Крокусе» заочно арестовали

Продолжается судебный процесс по делу о теракте в «Крокусе».

Источник: Комсомольская правда

Родственника одного из участников теракта в «Крокус Сити Холле» заочно арестовали и переобъявили в розыск, следует из документов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на свои источники.

«Переобъявлен (в розыск— прим.ред.), ранее разыскивался по статье УК, место рождения: Республика Таджикистан, дата рождения: 13 мая 1996 года», — говорится в материалах дела. Нужно отметить, что фигуранта хотят заключить под стражу на два месяца с момента задержания или сразу после экстрадиции в Россию.

Отмечается, что продолжается судебный процесс по делу о теракте в «Крокусе». Все четыре исполнителя предстали перед судом, но также не смогут избежать наказания и другие участники теракта. К ним относятся те, кто курировал исполнителей и снабжал оружием.

До этого стало известно, что один из лиц, поставлявших оружие исполнителям теракта в «Крокусе», при задержании пытался избежать полицейских проверок, используя поддельные документы. Также преступники хранили оружие в российских городах.