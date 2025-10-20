Родственника исполнителя теракта в «Крокусе» заочно арестовали

Родственника одного из участников теракта в «Крокус Сити Холле» заочно арестовали и переобъявили в розыск, следует из документов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на свои источники.
«Переобъявлен (в розыск— прим.ред.), ранее разыскивался по статье УК, место рождения: Республика Таджикистан, дата рождения: 13 мая 1996 года», — говорится в материалах дела. Нужно отметить, что фигуранта хотят заключить под стражу на два месяца с момента задержания или сразу после экстрадиции в Россию.
Отмечается, что продолжается судебный процесс по делу о теракте в «Крокусе». Все четыре исполнителя предстали перед судом, но также не смогут избежать наказания и другие участники теракта. К ним относятся те, кто курировал исполнителей и снабжал оружием.
До этого стало известно, что один из лиц, поставлявших оружие исполнителям теракта в «Крокусе», при задержании пытался избежать полицейских проверок, используя поддельные документы. Также преступники хранили оружие в российских городах.