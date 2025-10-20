Четыре человека погибли в результате поджога в Новосибирске

Неизвестные в ночь на 18 октября подожги деревянный многоквартирный дом в Новосибирске. В результате происшествия погибли четыре человека. Об этом сообщил замначальника ГУМВД по Новосибирской области Константин Гаврин.
Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух и более лиц.
— Организована круглосуточная охрана места происшествия, — цитирует Гаврина РИА Новости.
Уточняется, что погибли три женщины и один мужчина. Еще 26 жителей дома удалось эвакуировать.
В Забайкальском крае также возбуждено уголовное дело по факту гибели троих малолетних детей при пожаре в селе Чикичей. По предварительным данным, возгорание в жилом доме произошло, когда трое детей находились там без присмотра взрослых.
17 октября частная школа загорелась в Барнауле, площадь пожара составляет 500 квадратных метров. Уточнялось, что возгорание произошло в спортзале.