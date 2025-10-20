Названа возможная причина падения школьницы из окна в российском городе

В городе Лесосибирске Красноярского края произошел трагический инцидент с участием учащейся девятого класса, которая выпала из окна школы. По информации телеграм-канала KrasMash, пострадавшая осталась жива, однако получила тяжелые травмы.
Предварительной причиной произошедшего считается психологическое давление (буллинг), которому подверглась школьница после публикации ее личной фотографии в интернете. Как сообщается, родители девочки уже направили соответствующее заявление в правоохранительные органы.
Известно, что падение произошло с высоты второго этажа образовательного учреждения. Несмотря на то, что девушка выжила, состояние подростка характеризуется как серьезное, подробная информация о характере полученных травм в настоящее время уточняется. Свидетели происшествия отмечают, что в момент инцидента слышали громкие крики пострадавшей.
Одноклассники пострадавшей свидетельствуют, что распространение личного изображения школьницы в сети спровоцировало волну насмешек и целенаправленной травли в ее адрес. Сейчас проводится проверка всех обстоятельств случившегося.
Читайте также: Лидера азербайджанской диаспоры российского региона лишили гражданства РФ.