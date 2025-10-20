Названа возможная причина падения школьницы из окна в российском городе

Известно, что падение произошло с высоты второго этажа образовательного учреждения. Несмотря на то, что девушка выжила, состояние подростка характеризуется как серьезное, подробная информация о характере полученных травм в настоящее время уточняется. Свидетели происшествия отмечают, что в момент инцидента слышали громкие крики пострадавшей.