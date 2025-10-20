Ричмонд
В Новосибирской области подростки повредили на кладбище более 80 надгробий

Прокуратура начала проверку в связи с инцидентом на кладбище в Кыштовском районе.

Источник: Аргументы и факты

Трое подростков повредили свыше 80 надгробий на кладбище в селе Заливино Кыштовского района Новосибирской области, сообщила региональная прокуратура.

«Предварительно установлено, что 15 октября 2025 в дневное время трое несовершеннолетних детей 2016 и 2018 годов рождения повредили более 80 надгробных памятников на кладбище села Заливино Кыштовского района», — уточнило ведомство в своём Telegram-канале.

По факту инцидента прокуратура организовала проверку. В Сети появились кадры с места, где находятся повреждённые надгробия.

«Разрушены памятники, выдернуты кресты. Люди сегодня собрались на сход, и вот такое у нас горе», — сказал очевидец в одном из таких видеороликов.

Напомним, в мае был совершён акт вандализма на кладбище в посёлке Урск Гурьевского района Кемеровской области. Неизвестные разрушили несколько могил, повредили памятники и опрокинули кресты.