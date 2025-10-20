«Хотел дочку»: делавший кукол из детских тел маньяк дал свое первое интервью

Некрополист Анатолий Москвин, известный тем, что делал кукол из тел умерших детей, рассказал, что «споткнулся по жизни, потому что хотел дочку». Об этом он сообщил своему соседу по психиатрической больнице во время беседы, запись которой опубликовал Shot.
На видео, снятом около года назад, Москвин сидит на кровати и говорит, что выкапывал тела девочек, надеясь их оживить. Он также отметил, что рассчитывает вскоре покинуть психбольницу и перейти в интернат, где его, по его словам, смогут навещать родственники.
Москвин заявил, что в Нижнем Новгороде остались люди, которых он назвал сатанистами и ведьмами. По его словам, они также занимались выкапыванием тел детей.
Как уточнил Telegram-канал, после съемки видео состояние Москвина ухудшилось — он почти не передвигается и с трудом говорит. Мужчина утверждает, что из интерната его заберет «невеста», на которую он якобы оформил квартиру, однако достоверных подтверждений этому нет.
Ранее в пресс-службе судов общей юрисдикции региона сообщили, что в Ленинский районный суд Нижнего Новгорода не поступали документы о выписке из психиатрической больницы Москвина. Медики не рискнут выпустить его на свободу, так как есть вероятность, что он снова начнет раскапывать могилы. Об этом ранее сообщил «Вечерней Москве» психиатр, главврач психиатрической клиники Василий Шуров.