«Хотел дочку»: делавший кукол из детских тел маньяк дал свое первое интервью

На видео, снятом около года назад, Москвин сидит на кровати и говорит, что выкапывал тела девочек, надеясь их оживить. Он также отметил, что рассчитывает вскоре покинуть психбольницу и перейти в интернат, где его, по его словам, смогут навещать родственники.