Женский скелет нашли возле российского детского сада

В Санкт-Петербурге обнаружены скелетированные останки неизвестной женщины. Жуткая находка была сделана 20 октября в Кировском районе города, сообщает «Фонтанка».
Останки были найдены в канаве на проспекте Народного Ополчения, недалеко от детского сада.
По предварительным данным, погибшей было около 60−70 лет. На месте работали следователи и криминалисты, которые изъяли костные останки и элементы одежды для проведения экспертизы.
Сотрудники полиции устанавливают личность погибшей и обстоятельства ее смерти.
