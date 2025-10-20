В США автомобиль влетел в шатер, где проходил детский день рождения

В американском Мэриленде автомобиль взрезался в шатер, в котором проходил детский день рождения, один человек погиб, 13 — получили ранения, в том числе — 8 детей, узнал aif.ru из эфира телеканале Fox5.
Уточняется, что погибшая — 31-летняя женщина. Возраст пострадавших детей — от 1 до 17 лет.
«Детям была оказана медицинская помощь, они были отпущены, один — остается в больнице в стабильном состоянии. Трое взрослых все еще госпитализированы и стабильны, один — ожидает лечения, еще один был выписан», — заявили в полицейском управлении Бладенсбурга.
Устроивший ДТП мужчина самостоятельно сдался силовикам, его сейчас допрашивают. Пока правоохранители не разглашают его имя, но известно, что мужчине 66 лет.
