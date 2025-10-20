В США автомобиль влетел в шатер, где проходил детский день рождения

«Детям была оказана медицинская помощь, они были отпущены, один — остается в больнице в стабильном состоянии. Трое взрослых все еще госпитализированы и стабильны, один — ожидает лечения, еще один был выписан», — заявили в полицейском управлении Бладенсбурга.