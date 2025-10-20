Очередной сбой произошел на красной ветке метро Петербурга

Отметим, что это уже далеко не первый случай за последнее время. В минувший четверг на Кировско-Выборгской линии сбои происходили дважды: в утренние и вечерние часы-пик. Несколько станций временно закрывали, движение поездов замедлялось, а интервалы между ними значительно увеличивались. Тогда причиной проблем также стал неисправный состав. Аналогичная ситуация повторилась и утром следующего дня. После спокойных выходных «Балтийцы» вновь начала саботировать работу.