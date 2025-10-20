Ричмонд
Очередной сбой произошел на красной ветке метро Петербурга

Ситуация повторяется в четвертый раз за последнее время.

Источник: Комсомольская правда

Утро петербуржцев, живущих на «красной» ветке метро вновь началось с коллапса. По словам горожан, причиной опозданий на работу в очередной раз стал один из новеньких «Балтийцев».

— На станции «Проспект Ветеранов» поезд высадил всех пассажиров из-за технической неисправности. Постояв немного с открытыми дверьми, он все-таки уехал пустым. Вероятно, в депо не ремонт.

«КП-Петербург» направила запрос в пресс-службу городского метрополитена.

Отметим, что это уже далеко не первый случай за последнее время. В минувший четверг на Кировско-Выборгской линии сбои происходили дважды: в утренние и вечерние часы-пик. Несколько станций временно закрывали, движение поездов замедлялось, а интервалы между ними значительно увеличивались. Тогда причиной проблем также стал неисправный состав. Аналогичная ситуация повторилась и утром следующего дня. После спокойных выходных «Балтийцы» вновь начала саботировать работу.

Ранее «КП-Петербург» писала, что последний состав «Балтиец» для красной линии поступил 15 октября — за день до начала регулярных сбоев.