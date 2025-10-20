В Уфе строитель пострадал при обрушении грунта в траншее

По информации руководителя ведомства Татьяны Астрелиной, инцидент случился 13 октября. В тот день монтажник компании «Строительная компания Стандарт» работал на прокладке водовода в районе от улицы Интернациональной до Затона. Во время распила трубы для монтажа водопроводной камеры с бензопилы соскочила цепь. Когда рабочий отошел к краю траншеи, чтобы починить инструмент, неожиданно произошел обвал земли, и его завалило грунтом.