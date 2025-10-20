Отбойная волна убила россиянина во время купания в Андаманском море на Пхукете

Генконсульство России предупредило российских туристов об опасности обратных (отбойных) течений в море в это время года. Там призвали обращать внимание на сигнальные флаги на пляже и воздерживаться от купания при необходимости. Также рекомендуется плавать только в зонах, где находятся спасатели, и неукоснительно следовать их инструкциям.