На месте пожара в Новосибирске, где погибли четыре человека, нашли улики

Правоохранители предполагают, что многоквартирный дом подожгли.

Источник: Аргументы и факты

На месте пожара в многоквартирном доме в Новосибирске, в результате которого погибли четыре человека и трое пострадали, обнаружили предметы, возможно имеющие отношение к происшествию. Об этом проинформировало ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

«Сотрудниками полиции проводятся необходимые оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств поджога многоквартирного дома барачного типа на улице Римского-Корсакова», — говорится в сообщении правоохранителей.

Пожар произошел в ночь на субботу, 17−18 октября, в деревянном доме 1941 года постройки. Огонь охватил около 600 квадратных метров здания и привел к частичному обрушению кровли. Помимо того что четыре человека погибли и трое получили травмы, еще 26 жителей удалось эвакуировать.