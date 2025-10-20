На месте пожара в Новосибирске, где погибли четыре человека, нашли улики

На месте пожара в многоквартирном доме в Новосибирске, в результате которого погибли четыре человека и трое пострадали, обнаружили предметы, возможно имеющие отношение к происшествию. Об этом проинформировало ГУ МВД РФ по Новосибирской области.
«Сотрудниками полиции проводятся необходимые оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств поджога многоквартирного дома барачного типа на улице Римского-Корсакова», — говорится в сообщении правоохранителей.
Пожар произошел в ночь на субботу, 17−18 октября, в деревянном доме 1941 года постройки. Огонь охватил около 600 квадратных метров здания и привел к частичному обрушению кровли. Помимо того что четыре человека погибли и трое получили травмы, еще 26 жителей удалось эвакуировать.