ФСБ предотвратила теракт в здании администрации Георгиевского округа на Ставрополье

ФСБ задержала в Ставропольском крае мужчину, готовившего теракт в здании администрации Георгиевского муниципального округа. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства. По данным спецслужбы, злоумышленник придерживался радикальных взглядов и вступил в ряды запрещенной террористической организации через мессенджер Telegram.
В ФСБ уточнили, что по заданию куратора задержанный проводил разведку возможного места атаки и приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Реализовать задуманное он не успел — его задержали сотрудники службы безопасности.
Во время обысков у мужчины изъяли прекурсоры, необходимые для сборки взрывного устройства. По данным следствия, его действия квалифицированы как приготовление к террористическому акту.
Следственный отдел УФСБ по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по соответствующим статьям УК РФ. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу, передает ТАСС.
13 октября ФСБ России предотвратила теракт в столице, направленный против высокопоставленного офицера Минобороны. Были задержаны четыре человека, включая исполнителя из стран Центральной Азии и троих россиян, помогавших скрыть следы преступления. По информации службы, исполнитель был завербован функционером ИГИЛ* Саидакбаром Гуломовым, находящимся в международном розыске.
*Запрещенная в России террористическая организация.