ФСБ предотвратила теракт в здании администрации Георгиевского округа на Ставрополье

ФСБ задержала в Ставропольском крае мужчину, готовившего теракт в здании администрации Георгиевского муниципального округа. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства. По данным спецслужбы, злоумышленник придерживался радикальных взглядов и вступил в ряды запрещенной террористической организации через мессенджер Telegram.