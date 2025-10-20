ФСБ предотвратила теракт в здании администрации на Ставрополье

«Местный житель… по заданию куратора… провёл разведку места возможного совершения террористического акта… приобрёл компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства», — приводит РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
Дома у фигуранта нашли и изъяли прекурсоры для сборки СВУ, возбуждено уголовное дело по статье о подготовке теракта. Мужчину задержали.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее отметила, что Киев не скрывает подготовку терактов, надеясь на поставки «Томагавков».
