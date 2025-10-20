Ричмонд
ФСБ предотвратила теракт в здании администрации на Ставрополье

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в здании администрации Георгиевского муниципального округа в Ставропольском крае.

Источник: РИА "Новости"

«Местный житель… по заданию куратора… провёл разведку места возможного совершения террористического акта… приобрёл компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства», — приводит РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.

Дома у фигуранта нашли и изъяли прекурсоры для сборки СВУ, возбуждено уголовное дело по статье о подготовке теракта. Мужчину задержали.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее отметила, что Киев не скрывает подготовку терактов, надеясь на поставки «Томагавков».

