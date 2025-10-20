Ричмонд
Учитель подрался с учеником в российской школе

В школе села Поселье Иволгинского района Бурятии подрались ученик и учитель.

В школе села Поселье Иволгинского района Бурятии подрались ученик и учитель. Об этом сообщает телеграм-канал региональной прокуратуры.

«Прокуратурой Иволгинского района проведена проверка по факту конфликта между учителем и учеником в одной из школ Иволгинского района», — говорится в официальном сообщении.

По предварительной информации, драка случилась 17 октября в раздевалке во время урока физкультуры. Причина не называется.

Известно, что ученик получил перелом кисти. Уполномоченный по правам ребенка в республике Вероника Штыкина отметила, что находится на связи с родителями подростка.

«Школа — это пространство безопасности для детей, а применение физической силы в учебном процессе недопустимо ни при каких обстоятельствах. Ребёнок в стенах школы должен быть защищён — и точка», — написала она в телеграм-канале.

