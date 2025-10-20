ОМОН задержал троих руководителей предприятий Беларуси за взятки 100 000 рублей. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
В ведомстве отметили, что в рамках сопровождения государственной программы «Дороги Беларуси», сотрудники оперативниками по борьбе с экономическими преступлениями Витебской области обнаружили факты взяточничества.
Было установлено, что руководители предприятий дорожно-строительной отрасли обеспечивали заключение, а также исполнение договоров с коммерческими организациями на оказание услуг, касающихся утилизации строительных отходов.
«За такое сотрудничество фигуранты получили “благодарность”, превышающую 100 тысяч рублей», — заявили в МВД.
В пресс-службе уточнили, что при силовой поддержке ОМОНа с поличным были задержаны трое жителей Витебска и Новополоцка. Следователи завели уголовные дела. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.
