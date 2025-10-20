У жены экс-замминистра энергетики РФ потребовали сдать ювелирные украшения

Суд назначил судебную неустойку в размере 10 тысяч рублей за каждый день просрочки исполнения решения. Однако Светлицкая подала апелляцию, и Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд признал, что первоначальное разбирательство проводилось с процессуальными нарушениями — ответчица не была надлежащим образом уведомлена о заседании. Апелляция вновь рассмотрит дело в ноябре 2025 года.