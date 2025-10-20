У жены экс-замминистра энергетики РФ потребовали сдать ювелирные украшения

Арбитражный суд Тверской области постановил обязать Светлану Светлицкую, супругу признанного банкротом бывшего заместителя министра энергетики Станислава Светлицкого, передать в конкурсную массу мужа коллекцию ювелирных изделий, драгоценных камней, часов и других ценностей. Однако данное решение подлежит пересмотру, как следует из материалов дела.
В ходе первоначального разбирательства в июне с Светлицкой были истребованы для передачи финансовому управляющему многочисленные ценности: ювелирные изделия из золота общим весом 282,37 грамма, 41 сапфир и рубин, 200 жемчужин и других природных образований, а также 717 драгоценных камней в составе изделий, включая 219 бриллиантов, 435 сапфиров и 63 изумруда, дополнительно 6055 топазов.
Перечень также включил памятные медали и монеты из цветных металлов, золотые и серебряные слитки по 50 граммов, а также коллекционные часы премиальных марок.
Суд назначил судебную неустойку в размере 10 тысяч рублей за каждый день просрочки исполнения решения. Однако Светлицкая подала апелляцию, и Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд признал, что первоначальное разбирательство проводилось с процессуальными нарушениями — ответчица не была надлежащим образом уведомлена о заседании. Апелляция вновь рассмотрит дело в ноябре 2025 года.
Читайте также: Раскрыто, какую зарплату получал владелец шахты перед гибелью 51 человека.