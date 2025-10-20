Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опасные игры: в Сырдарьинской области ребёнок выпал из машины прямо на перекрёстке

Vaib.uz (Узбекистан. 20 октября). Пользователи ещё не успели забыть недавний инцидент в Сергелийском районе Ташкента, где четырёхлетняя девочка выпала из машины, которой управлял её дедушка, как в соцсетях появилось новое тревожное видео.

Источник: Vaib.Uz

На этот раз — из Сырдарьинской области.

На распространённых кадрах видно, как прямо на перекрёстке из движущегося автомобиля неожиданно выпадает ребёнок. К счастью, поток машин был небольшим, а водитель, ехавший позади, вовремя затормозил. На этот раз всё обошлось без трагедии.

Официальные органы пока никак не прокомментировали данный инцидент.

Этот случай — ещё одно напоминание взрослым: при перевозке детей необходимо быть максимально внимательными. Даже если вы по каким-то причинам не используете автокресло или ремни безопасности (что уже само по себе риск), обязательно блокируйте задние двери, чтобы ребёнок не мог случайно их открыть во время движения.