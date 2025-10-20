Опасные игры: в Сырдарьинской области ребёнок выпал из машины прямо на перекрёстке

Этот случай — ещё одно напоминание взрослым: при перевозке детей необходимо быть максимально внимательными. Даже если вы по каким-то причинам не используете автокресло или ремни безопасности (что уже само по себе риск), обязательно блокируйте задние двери, чтобы ребёнок не мог случайно их открыть во время движения.