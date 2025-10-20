ФСБ предотвратила теракт в администрации Георгиевского округа на Ставрополье

Сотрудниками Федеральной службы безопасности задержан сторонник радикальной идеологии, который планировал совершить террористический акт в здании администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
В пресс-службе ведомства сообщили, что в ходе работы была задокументирована противоправная деятельность жителя города Георгиевска, родившегося в 2000 году. Установлено, что молодой человек причастен к активной подготовке террористического акта.
Согласно информации ФСБ, злоумышленник, придерживающийся радикальных взглядов, через мессенджер Telegram самостоятельно вышел на связь с представителями террористической организации, запрещенной на территории РФ. Целью установления контакта было получение указаний по совершению преступления.
По полученному от куратора заданию, подозреваемый провел разведку около здания окружной администрации, рассматривавшегося как место для проведения теракта, после чего приобрел компоненты, необходимые для изготовления самодельного взрывного устройства. Реализовать свой преступный замысел он не успел, поскольку был задержан оперативниками.
Немногим ранее российские силовики задержали агента СБУ в Подмосковье. Подозреваемый, по имеющимся данным, подорвал машину военнослужащего Министерства обороны РФ в Наро-Фоминске. При этом известно, что тогда все обошлось. Владелец машины в тот момент не пострадал.