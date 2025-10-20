ФСБ предотвратила теракт в администрации Георгиевского округа на Ставрополье

По полученному от куратора заданию, подозреваемый провел разведку около здания окружной администрации, рассматривавшегося как место для проведения теракта, после чего приобрел компоненты, необходимые для изготовления самодельного взрывного устройства. Реализовать свой преступный замысел он не успел, поскольку был задержан оперативниками.