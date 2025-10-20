МЧС РФ: на подстанции в Березниках горело масло

В краевом ГУ МЧС РФ назвали предварительные причины пожара трансформаторной подстанции «Быгель» Березниковского округа Прикамья. Сообщение о пожаре на ул. Комсомольской на пульт ЕДДС в Березниках поступило 19 октября в 17:53. Без света и остались часть многоквартирных домов и социальных объектов города.