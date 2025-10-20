МЧС РФ: на подстанции в Березниках горело масло

В краевом ГУ МЧС РФ назвали предварительные причины пожара трансформаторной подстанции «Быгель» Березниковского округа Прикамья. Сообщение о пожаре на ул. Комсомольской на пульт ЕДДС в Березниках поступило 19 октября в 17:53. Без света и остались часть многоквартирных домов и социальных объектов города.
К месту вызова прибыли 12 сотрудников пожарно-спасательных подразделений. Они зафиксировали горение масла внутри подстанции. Допуск на тушение пожара был получен в 19:15, в 19:20 открытое горение на 6 кв. метрах ликвидировано.
В Пермском филиале «Россети Урал» зафиксировали технологическое нарушение на подстанции 110 кВ в 19:09. Оно вызвало нарушение электроснабжение части Березников. В 20:11 подачу электроснабжения всем обесточенным потребителям восстановили. Причины инцидента выясняются.
«Предварительно, причиной возгорание могло послужить нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. На пожаре погибших и пострадавших нет», — дополнили в краевом МЧС.
Пожар на подстанции в Березниках взяла на контроль прокуратура Пермского края.