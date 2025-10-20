Иномарка и внедорожник столкнулись лоб в лоб на трассе в Черемховском районе, один водитель погиб

Дорожный инцидент произошел сегодня утром на 1748-м километре федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» в Черемховском районе. По предварительной информации, 62-летний водитель внедорожника «TANK 500» двигался со стороны Иркутска. Он выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Toyota Camry».