Иномарка и внедорожник столкнулись лоб в лоб на трассе в Черемховском районе, один водитель погиб

В Черемховском районе сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии, в результате которой погиб водитель. Об этом сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

Источник: ТК Город

Дорожный инцидент произошел сегодня утром на 1748-м километре федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» в Черемховском районе. По предварительной информации, 62-летний водитель внедорожника «TANK 500» двигался со стороны Иркутска. Он выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Toyota Camry».

В результате ДТП 75-летний водитель седана скончался на месте до приезда скорой помощи. Водитель внедорожника был доставлен в больницу.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Причины случившегося сейчас устанавливаются.