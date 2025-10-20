Ричмонд
Водитель грузовика получил 2 года колонии за смерть мотоциклиста

Суд вынес приговор виновному в смертельном ДТП с мотоциклистом.

Источник: Freepik

Увельский районный суд вынес приговор по делу о смертельной аварии на трассе Челябинск — Троицк, которая унесла жизнь мотоциклиста. Об этом сообщили в пресс-службе районного суда.

Водитель грузовика «Ивеко» признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека.

Как установил суд, 15 апреля возле села Половинка водитель грузовика совершил поворот налево, не убедившись в безопасности манёвра. В результате мотоциклист, двигавшийся во встречном направлении, совершил столкновение с автомобилем и скончался на месте от полученных травм.

Несмотря на то, что подсудимый не признал вину в полной мере, он принёс извинения родственникам погибшего. Суд также учел, что мотоциклист сам превышал скорость почти в два раза, что было признано смягчающим обстоятельством для ответчика.

В итоге виновник ДТП приговорён к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением водительских прав на тот же срок. Приговор пока не вступил в законную силу.