Водитель грузовика получил 2 года колонии за смерть мотоциклиста

Увельский районный суд вынес приговор по делу о смертельной аварии на трассе Челябинск — Троицк, которая унесла жизнь мотоциклиста. Об этом сообщили в пресс-службе районного суда.
Водитель грузовика «Ивеко» признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека.
Как установил суд, 15 апреля возле села Половинка водитель грузовика совершил поворот налево, не убедившись в безопасности манёвра. В результате мотоциклист, двигавшийся во встречном направлении, совершил столкновение с автомобилем и скончался на месте от полученных травм.
Несмотря на то, что подсудимый не признал вину в полной мере, он принёс извинения родственникам погибшего. Суд также учел, что мотоциклист сам превышал скорость почти в два раза, что было признано смягчающим обстоятельством для ответчика.
В итоге виновник ДТП приговорён к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением водительских прав на тот же срок. Приговор пока не вступил в законную силу.