Турист из России утонул на Пхукете

В Таиланде утонул российский турист 1969 года рождения. Инцидент произошел на Пхукете. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генеральное консульство РФ в городе.
О произошедшем высказался генконсул России в Пхукете Егор Иванов. В понедельник, 20 октября, он подтвердил, что инцидент действительно имел место быть. Однако какие-либо подробности пока не сообщаются.
«Подтверждаем гибель россиянина 1969 года рождения, который в воскресенье утонул во время купания в море у пляжа Карон», — сказал Иванов.
Напомним, в начале октября 2025 года на Пхукете произошел похожий случай. Тогда во время купания утонул мужчина 1977 года рождения. Сразу после случившегося российское консульство связалось с его родственниками. Последним оказывалось все необходимое содействие.