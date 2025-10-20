Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Турист из России утонул на Пхукете

Российский турист 1969 года рождения утонул на Пхукете во время купания у пляжа Карон.

Источник: Комсомольская правда

В Таиланде утонул российский турист 1969 года рождения. Инцидент произошел на Пхукете. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генеральное консульство РФ в городе.

О произошедшем высказался генконсул России в Пхукете Егор Иванов. В понедельник, 20 октября, он подтвердил, что инцидент действительно имел место быть. Однако какие-либо подробности пока не сообщаются.

«Подтверждаем гибель россиянина 1969 года рождения, который в воскресенье утонул во время купания в море у пляжа Карон», — сказал Иванов.

Напомним, в начале октября 2025 года на Пхукете произошел похожий случай. Тогда во время купания утонул мужчина 1977 года рождения. Сразу после случившегося российское консульство связалось с его родственниками. Последним оказывалось все необходимое содействие.