Зарезавшего двух бездомных 22-летнего россиянина посадили на 17 лет

В Екатеринбурге вынесли приговор 22-летнему Никите Манаенкову, который весной прошлого года напал с ножом на двух бездомных в центре города.

В Екатеринбурге вынесли приговор 22-летнему Никите Манаенкову, который весной прошлого года напал с ножом на двух бездомных в центре города. Один из мужчин скончался в больнице, второй выжил после тяжелых ранений.

Суд признал Манаенкова виновным в убийстве и покушении на убийство. Молодой человек получил 17 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на два года.

Преступление произошло в апреле, когда пьяный Манаенков возвращался из бара. Он избил спящих мужчин ногами по голове, а затем изрезал ножом их лица. Его нашли по записям с камер наблюдения.

Прокурор отметил, что количество и сила ударов свидетельствовали о прямом умысле убийства. Манаенков частично признал вину. По его словам, он сделал это из страха, так как в детстве за ним гонялся бездомный.

