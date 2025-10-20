Зарезавшего двух бездомных 22-летнего россиянина посадили на 17 лет

В Екатеринбурге вынесли приговор 22-летнему Никите Манаенкову, который весной прошлого года напал с ножом на двух бездомных в центре города. Один из мужчин скончался в больнице, второй выжил после тяжелых ранений.
Суд признал Манаенкова виновным в убийстве и покушении на убийство. Молодой человек получил 17 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на два года.
Преступление произошло в апреле, когда пьяный Манаенков возвращался из бара. Он избил спящих мужчин ногами по голове, а затем изрезал ножом их лица. Его нашли по записям с камер наблюдения.
Прокурор отметил, что количество и сила ударов свидетельствовали о прямом умысле убийства. Манаенков частично признал вину. По его словам, он сделал это из страха, так как в детстве за ним гонялся бездомный.
Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.