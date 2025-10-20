СК завершил расследование уголовного дела о подготовке к убийству Симоньян

Отмечается, что обвиняемые в подготовке убийства согласились на преступление за 50 тысяч долларов (около 4,05 миллиона рублей, — прим. «ВМ»). Для этого они собирали информацию о рабочем графике Симоньян, а после получения оружия планировали убить журналистку.