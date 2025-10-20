В США переживший клиническую смерть мужчина рассказал о загробном мире

Медсестра из США поделилась, что поверила в Бога после того, как один из ее пациентов пережил клиническую смерть, а очнувшись рассказал о загробной жизни. Об этом пишет Daily Mirror.
Историей сотрудница приемного отделения по имени Мо с ником @tribenursing поделилась на платформе TikTok. По словам медсестры, пациент пережил клиническую смерть. У мужчины не было пульса в течение 20 минут, пока его реанимировали. Придя в себя, он рассказал Мо, что с ним происходило, пока его сердце не билось. По словам медсестры, после их разговора о загробной жизни, она поверила в то, что смерть — это не конец.
«Позже он рассказал нам, что помнил, как парил над комнатой, описывая детали, которых он не мог знать», — утверждает Мо.
После этого случая Мо спросила коллег, какой момент в карьере заставил их поверить в высшую силу?
В комментариях другие медики рассказали похожие истории. По словам одной из пользовательниц, врачи констатировали смерть пациентки, а через девять секунд ее сердце снова заработало.
«Когда она очнулась, она поблагодарила меня за то, что я держала ее за руку и пела гимн. Никто в том отделении не держал ее за руку и не пел», — поделилась медик.
Ранее сообщалось, что умершая на 2,5 минуты американка рассказала о загробном мире.