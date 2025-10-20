В США переживший клиническую смерть мужчина рассказал о загробном мире

Историей сотрудница приемного отделения по имени Мо с ником @tribenursing поделилась на платформе TikTok. По словам медсестры, пациент пережил клиническую смерть. У мужчины не было пульса в течение 20 минут, пока его реанимировали. Придя в себя, он рассказал Мо, что с ним происходило, пока его сердце не билось. По словам медсестры, после их разговора о загробной жизни, она поверила в то, что смерть — это не конец.