На Южном Урале власти Сосновского района проверят на халатность из-за разбитой дороги

Пока организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ.

Источник: РИА "Новости"

В Челябинской области власти Сосновского района проверят на халатность из-за разбитой дороги, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Исполняющий обязанности руководителя регионального СКР поручил организовать проверку по обращению жителей села Бухарино о ненадлежащей транспортной инфраструктуре», — говорится в комментарии ведомства.

Неасфальтированное дорожное полотно, по словам местных жителей, покрыто многочисленными колеями и ямами, в связи с чем передвижение по нему затруднено и небезопасно, проезд спецтранспорта затруднен.

Многочисленные обращения к чиновникам результатов не принесли, мер к проведению ремонтных работ не принимается.

Пока организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ.