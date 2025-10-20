На Южном Урале власти Сосновского района проверят на халатность из-за разбитой дороги

В Челябинской области власти Сосновского района проверят на халатность из-за разбитой дороги, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Исполняющий обязанности руководителя регионального СКР поручил организовать проверку по обращению жителей села Бухарино о ненадлежащей транспортной инфраструктуре», — говорится в комментарии ведомства.
Неасфальтированное дорожное полотно, по словам местных жителей, покрыто многочисленными колеями и ямами, в связи с чем передвижение по нему затруднено и небезопасно, проезд спецтранспорта затруднен.
Многочисленные обращения к чиновникам результатов не принесли, мер к проведению ремонтных работ не принимается.
Пока организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ.