В Приморье будут судить начальника спасательной службы за превышение полномочий

В Приморском крае завершено расследование уголовного дела в отношении начальника учреждения, отвечающего за аварийно-спасательные работы на Дальнем Востоке. Его обвиняют в серьезном превышении должностных полномочий.
По данным следствия, в январе 2023 года чиновник подписал фиктивные документы о проверке морского судна в Охотском море для коммерческой компании, в которой раньше работал. Он умышленно не включил в акт расходы на горюче-смазочные материалы на сумму более 1,8 миллиона рублей, освободив тем самым фирму от их возмещения.
Второй эпизод произошел в октябре 2024 года. Обвиняемый, не проводя освидетельствование рыболовного судна в Чукотском море, незаконно изготовил и подписал для него свидетельство о безопасности. Это позволило судну выйти в море и осуществить незаконный вылов рыбы на сумму свыше 230 миллионов рублей.
Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю. Следствие собрало достаточные доказательства, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.