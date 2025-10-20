В Приморье будут судить начальника спасательной службы за превышение полномочий

По данным следствия, в январе 2023 года чиновник подписал фиктивные документы о проверке морского судна в Охотском море для коммерческой компании, в которой раньше работал. Он умышленно не включил в акт расходы на горюче-смазочные материалы на сумму более 1,8 миллиона рублей, освободив тем самым фирму от их возмещения.