Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пострадавшие при взрыве на «Авангарде» остаются в уфимских больницах

Пять человек получают лечение после ЧП на предприятии «Авангард».

Источник: Комсомольская правда

Пятеро человек, получивших травмы в результате взрыва на предприятии «Авангард» в Стерлитамаке, продолжают находиться на лечении в уфимских больницах. Как сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем telegram-канале, четверо из них находятся в состоянии средней тяжести, а один пациент продолжает оставаться в тяжелом положении. Глава ведомства отметил, что все пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь.

Напомним, что взрыв произошел вечером в пятницу в одном из цехов завода. Взрывной волной было серьезно повреждено здание цеха. В результате трагедии погибли три женщины, двое из которых были матерями, а третьей было всего 23 года.

В настоящее время устанавливаются причины произошедшего. По факту взрыва региональным управлением Следственного комитета было возбуждено уголовное дело. Прокуратура Башкирии взяла на контроль ход следствия.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.