Пострадавшие при взрыве на «Авангарде» остаются в уфимских больницах

Пятеро человек, получивших травмы в результате взрыва на предприятии «Авангард» в Стерлитамаке, продолжают находиться на лечении в уфимских больницах. Как сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем telegram-канале, четверо из них находятся в состоянии средней тяжести, а один пациент продолжает оставаться в тяжелом положении. Глава ведомства отметил, что все пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь.
Напомним, что взрыв произошел вечером в пятницу в одном из цехов завода. Взрывной волной было серьезно повреждено здание цеха. В результате трагедии погибли три женщины, двое из которых были матерями, а третьей было всего 23 года.
В настоящее время устанавливаются причины произошедшего. По факту взрыва региональным управлением Следственного комитета было возбуждено уголовное дело. Прокуратура Башкирии взяла на контроль ход следствия.
