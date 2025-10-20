Пострадавшие при взрыве на «Авангарде» остаются в уфимских больницах

Пятеро человек, получивших травмы в результате взрыва на предприятии «Авангард» в Стерлитамаке, продолжают находиться на лечении в уфимских больницах. Как сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем telegram-канале, четверо из них находятся в состоянии средней тяжести, а один пациент продолжает оставаться в тяжелом положении. Глава ведомства отметил, что все пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь.