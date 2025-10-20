В Новосибирске задержан подозреваемый в незаконном обороте банковских карт

Полицейские задержали подозреваемого в незаконном обороте платежных средств. Об этом сообщает МВД Новосибирской области.
Оперативники УБК ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с банковской службой безопасности установили 20-летнего жителя Кыштовского района.
Молодой человек подозревается в том, что за денежное вознаграждение передал свою банковскую карту третьему лицу. Впоследствии средства на карте, полученные преступным путем, были заблокированы. Обещанные 50 тысяч рублей подозреваемый не получил.
Он задержан полицейскими. Следователем СУ УМВД России по Новосибирску возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 187 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения — подписка о невыезде.
В настоящий момент полиция проводит оперативные и следственные действия для выяснения всех обстоятельств преступной деятельности.