В Омской области участились случаи мошенничества с «газовыми договорами»

Один из последних случаев произошёл 7 октября. В полицию обратилась пожилая жительница Омска, которой позвонил якобы сотрудник «Водоканала». Мошенник убедил женщину назвать код из SMS для «проверки счётчиков», а затем убедил перевести 1,4 млн рублей на несуществующий «безопасный счёт». Вскоре пенсионерка поняла, что стала жертвой аферы. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведётся розыск преступников.