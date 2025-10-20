В Омской области участились случаи мошенничества с «газовыми договорами»

В Омской области зафиксирована новая схема мошенничества, связанная с якобы «проверкой» и «обслуживанием» газового оборудования. Как сообщили в полиции, злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками газовых служб, и требуют срочно оформить договор на техническое обслуживание внутридомового (ВДГО) или внутриквартирного (ВКГО) газового оборудования.
Чтобы подтвердить фиктивный договор, жертве предлагают перейти на поддельный сайт и продиктовать код из SMS. После этого мошенники получают доступ к банковским счетам граждан и похищают их средства.
По данным правоохранительных органов, только с начала 2025 года в регионе зарегистрировано 4 064 случая хищений с использованием цифровых технологий, а общий ущерб превысил 1,32 млрд рублей.
Один из последних случаев произошёл 7 октября. В полицию обратилась пожилая жительница Омска, которой позвонил якобы сотрудник «Водоканала». Мошенник убедил женщину назвать код из SMS для «проверки счётчиков», а затем убедил перевести 1,4 млн рублей на несуществующий «безопасный счёт». Вскоре пенсионерка поняла, что стала жертвой аферы. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведётся розыск преступников.
В региональном управлении МВД напомнили, что сотрудники банков, полиции, налоговой и коммунальных служб никогда не звонят гражданам с просьбами назвать коды из SMS, перевести деньги или «сохранить» средства на другом счете. Так называемый «безопасный счёт» — это выдумка мошенников.
Правоохранители призывают жителей Омской области быть бдительными: если вам поступил подобный звонок, сразу прекратите разговор и сообщите о случившемся в полицию по телефонам 102 или 112.