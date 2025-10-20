Пятеро пьяных мужчин устроили драку в новосибирском кафе

Утром 19 октября два экипажа ГБР были направлены дежурной частью в кафе Железнодорожного района Новосибирска. Пятеро сильно пьяных мужчин грубо нарушали общественный порядок: приставали к посетительницам, кричали, матерились и провоцировали драку. Об этом сообщает пресс-служба «ГВАРДИИ».
Прибывшие гвардейцы попытались успокоить нарушителей, однако мужчины оказали активное сопротивление, пытаясь напасть на одного из бойцов. Двух мужчин задержали и передали сотрудникам полиции.
Своевременное вмешательство позволило предотвратить возможные травмы посетителей и дальнейшие нарушения порядка.