Пенсионеру из Самары вернут похищенные мошенниками 80 тысяч рублей

Пенсионер из Самары стал жертвой телефонных мошенников. 77-летний мужчина по их указанию перевел деньги на «безопасный» счет, и в итоге лишился 80 тысяч рублей. Было заведено уголовное дело. Права пенсионера защитила прокуратура.
«Прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с владельца банковского счета в пользу потерпевшего 80 тысяч рублей неосновательного обогащения», — прокомментировала пресс-служба областного надзорного ведомства.
Суд поддержал эти требования и постановил вернуть пенсионеру похищенные деньги. Прокуратура будет контролировать исполнение этого решения.
Ранее суд взыскал 330 тысяч рублей с дроппера, на счет которого обманутый пенсионер из Самарской области перевел деньги.
Самарцам напоминают, что никаких «безопасных» счетов не существует. Если вас убеждают перевести деньги на неизвестный счет для их «сохранности» или «проверки», прекращайте разговор — это звонят мошенники.