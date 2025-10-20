Пенсионеру из Самары вернут похищенные мошенниками 80 тысяч рублей

Пенсионер из Самары стал жертвой телефонных мошенников. 77-летний мужчина по их указанию перевел деньги на «безопасный» счет, и в итоге лишился 80 тысяч рублей. Было заведено уголовное дело. Права пенсионера защитила прокуратура.