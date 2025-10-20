В Новосибирске появились криминальные подробности пожара в аварийном бараке

Напомним, что двухэтажный деревянный барак с мансардой вспыхнул ночью 18 октября. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Ликвидацией возгорания занимались 46 пожарных и 13 единиц техники. В результате пожара погибли три женщины 1946, 1959 и 1979 годов рождения, а также 84-летний мужчина. Ещё несколько жильцов дома были госпитализированы с ожогами и травмами. В администрации Ленинского района для пострадавших развёрнут пункт временного размещения.
Здание 1941 года постройки было признано аварийным ещё в 2019 году, а в следующем году его планировалось расселить и снести. Пять лет назад в доме уже случился пожар, после которого пострадавшую часть дома восстановили и обшили сайдингом. Авария в системе отопления, произошедшая в 2024 году, привела к обрушению гипсокартонных потолков и появлению трещин на стенах квартир.
После ликвидации пожара следственная группа совместно со специалистами МЧС провела осмотр места происшествия. На пожарище изъяты предметы, которые могут быть связаны с поджогом. В Экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Новосибирской области назначены экспертизы, которые помогут установить причины и обстоятельства произошедшего. В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий был проведён поквартирный обход жильцов близлежащих домов, а также получены видеоматериалы с камер видеонаблюдения.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом». По полученным данным ведётся поиск мужчины, который, возможно, имеет причастность к поджогу.