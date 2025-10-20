В Новосибирске появились криминальные подробности пожара в аварийном бараке

Здание 1941 года постройки было признано аварийным ещё в 2019 году, а в следующем году его планировалось расселить и снести. Пять лет назад в доме уже случился пожар, после которого пострадавшую часть дома восстановили и обшили сайдингом. Авария в системе отопления, произошедшая в 2024 году, привела к обрушению гипсокартонных потолков и появлению трещин на стенах квартир.