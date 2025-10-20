Ричмонд
Трое детей разгромили 80 памятников на кладбище под Новосибирском

Предварительно установлено, что повреждения нанесли трое несовершеннолетних 2016 и 2018 годов рождения.

Источник: Om1 Новосибирск

Прокуратура Кыштовского района Новосибирской области организовала проверку по факту повреждения более 80 надгробных памятников на кладбище в селе Заливино, которое предварительно совершили трое несовершеннолетних.

«Предварительно установлено, что 15.10.2025 в дневное время трое несовершеннолетних детей 2016 и 2018 г.р. повредили более 80 надгробных памятников на кладбище с. Заливино Кыштовского района», — сообщили в пресс-службе прокуратуры района.

По данному факту организована уголовно-процессуальная проверка, ход и результаты которой поставлены на контроль в прокуратуре. Прокурор также даст оценку работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Кыштовском районе.