Трое детей разгромили 80 памятников на кладбище под Новосибирском

Прокуратура Кыштовского района Новосибирской области организовала проверку по факту повреждения более 80 надгробных памятников на кладбище в селе Заливино, которое предварительно совершили трое несовершеннолетних.
«Предварительно установлено, что 15.10.2025 в дневное время трое несовершеннолетних детей 2016 и 2018 г.р. повредили более 80 надгробных памятников на кладбище с. Заливино Кыштовского района», — сообщили в пресс-службе прокуратуры района.
По данному факту организована уголовно-процессуальная проверка, ход и результаты которой поставлены на контроль в прокуратуре. Прокурор также даст оценку работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Кыштовском районе.