В Азнакаевском районе водолазы ищут утонувшего в реке рыбака

Также очень опасны судороги из-за перепада температур. При судорогах человек часто начинает паниковать на воде и, к сожалению, тонет. Перепад температур опасен в первую очередь для гипертоников, пожилых и нетрезвых людей. В состоянии опьянения человек не может оценить состояние организма и, скорее всего не заметит, как замерзнет. Происходит помутнение сознания, притупляются все телесные ощущения.