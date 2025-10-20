Ричмонд
В Азнакаевском районе водолазы ищут утонувшего в реке рыбака

Возле села Урсаево в Азнакаевском районе спасатели ищут утонувшего в реке Ик 33-летнего мужчину. Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, в минувшую субботу он приехал на рыбалку и решил искупаться.

Источник: МЧС РФ

За вчерашний день водолазная группа обследовала 200 квадратных метров, методом траления — 150 тысяч квадратных метров.

В ведомстве предупреждают: в последние дни температура воды составляет всего 6−8 градусов. Первая опасность при купании в холодной воде — это проблемы в сердечно-сосудистой системе, резкий спазм сосудов может вызвать непоправимое: оторвется тромб, обострится хроническое заболевание.

Также очень опасны судороги из-за перепада температур. При судорогах человек часто начинает паниковать на воде и, к сожалению, тонет. Перепад температур опасен в первую очередь для гипертоников, пожилых и нетрезвых людей. В состоянии опьянения человек не может оценить состояние организма и, скорее всего не заметит, как замерзнет. Происходит помутнение сознания, притупляются все телесные ощущения.