В Азнакаевском районе водолазы ищут утонувшего в реке рыбака

За вчерашний день водолазная группа обследовала 200 квадратных метров, методом траления — 150 тысяч квадратных метров.
В ведомстве предупреждают: в последние дни температура воды составляет всего 6−8 градусов. Первая опасность при купании в холодной воде — это проблемы в сердечно-сосудистой системе, резкий спазм сосудов может вызвать непоправимое: оторвется тромб, обострится хроническое заболевание.
Также очень опасны судороги из-за перепада температур. При судорогах человек часто начинает паниковать на воде и, к сожалению, тонет. Перепад температур опасен в первую очередь для гипертоников, пожилых и нетрезвых людей. В состоянии опьянения человек не может оценить состояние организма и, скорее всего не заметит, как замерзнет. Происходит помутнение сознания, притупляются все телесные ощущения.