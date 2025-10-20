Ричмонд
Жители Аши боятся за детей из-за разгуливающего вокруг медведя

Зверь бродит в частном секторе, а недавно его видели около заправки.

Источник: Нейросеть

Жители Аши обеспокоены появлением в городе медведя — сначала в частном секторе, затем на заправке. Люди боятся за жизни детей и просят власти принять меры. Обращение к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру опубликовано в сообществе «Текслер, помоги!» в соцсети «ВКонтакте».

По словам одного из жителей, он проживает в районе частного сектора и видел, как медведь бегает по улице. А затем в соцсетях распространилась запись, как косолапый ошивается около заправки.

«Как нам детей отправлять в утреннее время в школу? Как быть детям, которые приходят с секции вечером? Сын уже сказал что не будет ходить на футбол, потому что боится, потому что во многих местах темно. Не всегда можно увидеть опасность! Медведь также был замечен и в черте города, средь белого дня, в СНТ. Как нам быть? Помогите нам, пожалуйста!» — говорится в тексте обращения.

Сами ашинцы в комментариях также обсуждают недавнее явление медведя народу.

«Глупые медвежата ищут еду», — пишет Ирина С.

«Властям нужно обратить внимание и не ждать беды», — констатирует Сергей Г.

