Жители Аши боятся за детей из-за разгуливающего вокруг медведя

Жители Аши обеспокоены появлением в городе медведя — сначала в частном секторе, затем на заправке. Люди боятся за жизни детей и просят власти принять меры. Обращение к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру опубликовано в сообществе «Текслер, помоги!» в соцсети «ВКонтакте».
По словам одного из жителей, он проживает в районе частного сектора и видел, как медведь бегает по улице. А затем в соцсетях распространилась запись, как косолапый ошивается около заправки.
«Как нам детей отправлять в утреннее время в школу? Как быть детям, которые приходят с секции вечером? Сын уже сказал что не будет ходить на футбол, потому что боится, потому что во многих местах темно. Не всегда можно увидеть опасность! Медведь также был замечен и в черте города, средь белого дня, в СНТ. Как нам быть? Помогите нам, пожалуйста!» — говорится в тексте обращения.
Сами ашинцы в комментариях также обсуждают недавнее явление медведя народу.
«Глупые медвежата ищут еду», — пишет Ирина С.
«Властям нужно обратить внимание и не ждать беды», — констатирует Сергей Г.
Новости и статьи АиФ-Челябинск в Telegram — подпишись!