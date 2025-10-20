Женщина за рулем «Тойоты» устроила аварию с детьми в Хабаровском крае

Днем на проспекте Первостроителей в Комсомольске произошло ДТП. Водитель Toyota Corolla Fielder, выезжая со двора в районе дома № 17, проигнорировала дорожный знак «Движение направо» и повернула в другую сторону. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
На пути оказалась Toyota Vista, ехавшая по проспекту в сторону Октябрьского. Машины столкнулись, после чего Fielder отбросило на встречную полосу.
«Пострадали водитель Vista 2005 года рождения и его пассажирка 2004 года рождения. Водитель Toyota Corolla Fielder 1988 года рождения получила травму головы. В салоне были двое детей — 2009 и 2013 года рождения, им потребовалась медицинская помощь», — рассказали в Госавтоинспекции УМВД России по Комсомольску.
Оба автомобиля получили повреждения. ГАИ напоминает водителям о необходимости строго соблюдать предписания дорожных знаков.