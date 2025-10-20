Женщина за рулем «Тойоты» устроила аварию с детьми в Хабаровском крае

«Пострадали водитель Vista 2005 года рождения и его пассажирка 2004 года рождения. Водитель Toyota Corolla Fielder 1988 года рождения получила травму головы. В салоне были двое детей — 2009 и 2013 года рождения, им потребовалась медицинская помощь», — рассказали в Госавтоинспекции УМВД России по Комсомольску.