Более 40 экспертиз провели для раскрытия убийства экс-мэра Самары Тархова

Напомним, 31 января 2025 года в правоохранительные органы обратился друг бывшего главы Самары с заявлением о его исчезновении. Он сообщил, что пропавший мужчина и его жена последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года. Дочь экс-мэра Самары Людмила находится в колонии, где отбывает наказание по делу о вымогательстве. Подозрения о причастности к убийству раньше падали и на нее.