Более 40 экспертиз провели для раскрытия убийства экс-мэра Самары Тархова

В Самаре во время расследования резонансного уголовного дела об убийстве экс-мэра города Виктора Тархова и его жены провели более 40 комплексных экспертиз, в том числе молекулярно-генетических. Об этом oboz.info сообщил глава отдела криминалистики СУ СКР по Самарской области Андрей Зинзинов.
«Восстановить события было трудно из-за длительного времени, которое прошло с момента убийства. Был изучен каждый сантиметр квартиры, замытой химическим составом. Удалось найти биологические следы на различных поверхностях, в том числе при осмотре сантехнических устройств», — рассказал Зинзинов.
В двойном убийстве дедушки и бабушки призналась их родная внучка Екатерина. Следователи смогли обнаружить только следы крови, частицы кровеносных сосудов, жировой и мышечной ткани, принадлежащие Виктору Тархову и его супруге Наталье. Их останки до сих пор не найдены. Поиск тел на мусорном полигоне завершился безрезультатно.
Ранее следователи выяснили, что сообщниками Екатерины Тарховой были 56-летняя Светлана Метревели и ее 25-летний племянник Дмитрий. Светлана находилась за пределами России, откуда помогала в убийстве экс-мэра и его жены советами и указаниями. Ее племянник и внучка Тарховых отравили Виктора и Наталью, заморозили при помощи азота, расчленили тела и их части раскидали по мусорным контейнерам в Самаре.
Напомним, 31 января 2025 года в правоохранительные органы обратился друг бывшего главы Самары с заявлением о его исчезновении. Он сообщил, что пропавший мужчина и его жена последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года. Дочь экс-мэра Самары Людмила находится в колонии, где отбывает наказание по делу о вымогательстве. Подозрения о причастности к убийству раньше падали и на нее.