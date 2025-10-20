В Екатеринбурге началась эвакуация гимназии № 108, школьницу увезли на «скорой»

«Кто-то из школьников разлил неизвестное вещество в коридоре, детей отправили по домам. Одну девочку увезли на “скорой”. Детей эвакуируют», — сообщила читательница «ФедералПресс», пожелавшая остаться неизвестной.
Как сообщают очевидцы, у здания гимназии № 108 собралась толпа. Учебное заведение расположено в Кировском районе города Екатеринбурга. В самом учебном заведении произошедшее пока не комментируют.
«ФедералПресс» запросил комментарии у правоохранительных органов, информация о произошедшем уточняется.
«ФедералПресс» сообщал, что на прошлой неделе в Екатеринбурге эвакуировали несколько военных заводов.