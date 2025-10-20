Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге началась эвакуация гимназии № 108, школьницу увезли на «скорой»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 октября, ФедералПресс. В Екатеринбурге учащихся гимназии № 108 отпустили по домам. Как сообщают очевидцы, одну из школьниц увезли на машине «скорой медицинской помощи». В учебном заведении разлито неизвестное вещество, ведется проверка. Информация уточняется.

Источник: РИА "Новости"

«Кто-то из школьников разлил неизвестное вещество в коридоре, детей отправили по домам. Одну девочку увезли на “скорой”. Детей эвакуируют», — сообщила читательница «ФедералПресс», пожелавшая остаться неизвестной.

Как сообщают очевидцы, у здания гимназии № 108 собралась толпа. Учебное заведение расположено в Кировском районе города Екатеринбурга. В самом учебном заведении произошедшее пока не комментируют.

«ФедералПресс» запросил комментарии у правоохранительных органов, информация о произошедшем уточняется.

«ФедералПресс» сообщал, что на прошлой неделе в Екатеринбурге эвакуировали несколько военных заводов.