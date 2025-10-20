После отравления 89 человек в Улан-Удэ задержана заведующая производством

В Улан-Удэ по делу о массовом отравлении пищевой продукцией задержана заведующая производством цеха, который был поставщиком для крупной торговой сети. Об этом сообщает Следственное управление СК России по Республике Бурятия.
По последним данным ведомства, у всех 89 пострадавших от употребления готовой еды, включая 49 детей, зафиксированы симптомы острой кишечной инфекции. Многим из них врачи поставили диагноз «сальмонеллез». Состояние одного из госпитализированных оценивается как тяжелое.
Женщине предъявлено обвинение в производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, что по неосторожности повлекло причинение тяжкого вреда здоровью.
Чтобы восстановить полную картину произошедшего, следователи допрашивают свидетелей и изучают документацию цеха. Изъятые образцы готовой еды отправлены на экспертизу. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения.