В Бурятии предъявили обвинение заведующей цехом после отравления 89 человек

В Бурятии следователи предъявили обвинение по уголовному делу о массовом отравлении 89 человек. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР республики, заведующая производством цеха готовой пищевой продукции, откуда продукты поставлялись в крупные магазины Улан-Удэ, обвиняется в производстве и сбыте небезопасной продукции, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью людей по неосторожности.
Напомним, вечером 18 октября в Улан-Удэ началось массовое обращение людей за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции. По последним данным, количество пострадавших достигло 89 человек, среди которых 49 детей. У части пациентов диагностирован сальмонеллез, один человек находится в отделении реанимации, хотя его состояние характеризуется как стабильное с положительной динамикой.
Как установило следствие, все пострадавшие ели шаурму, онигири и другие блюда, приобретенные в одной из торговых сетей. По словам местных жителей, в магазине неоднократно замечали антисанитарные условия и просроченные товары. Одна из жительниц Улан-Удэ сообщила, что несколько раз возвращала в этот магазин испорченные салаты.
Сейчас следователи продолжают разбираться в обстоятельствах произошедшего — допрашивают свидетелей, изымают документы и проводят экспертизы. Рассматривается вопрос об избрании меры пресечения для обвиняемой. Отметим, производственный цех, где изготавливалась продукция, уже закрыт.
