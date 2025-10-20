Екатеринбуржцу назначили 17 лет колонии за нападение на бездомных и убийство

По версии обвинения, 3 апреля Никита Манаенков в состоянии алкогольного опьянения избил двух бездомных и изрезал им лица ножом, когда они спали на скамейках на аллее в Екатеринбурге на перекрестке проспекта Ленина и улицы Бажова. Происходящее он снимал на телефон. «У фигуранта из хулиганских побуждений возник умысел на убийство указанных граждан. Несмотря на то, что они находились в беспомощном состоянии, поскольку спали, а один из мужчин был инвалидом ввиду частичного отсутствия у него нижних конечностей, злоумышленник стал наносить им удары руками, ногами», — сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.